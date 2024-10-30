В Новосибирске Анна Терешкова поддержала русификацию Хэллоуина

Анна Терешкова считает, что в мистический праздник стоит добавить русский шарм.

Бывший вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова в разговоре с корреспондентом Сиб.фм заявила, что ничего плохого в Хэллоуине не видит, однако поддерживает идею добавить в него русский шарм.

«У нас хватает своих Кащеев Бессмертных или Кикимор. У нас все равно очень много язычества в культуре, почему мы Иван Купала до сих пор празднуем или Масленицу так широко. Это все равно языческие вещи, у нас они очень хорошо вплетены в историю и в жизнь», — высказалась Терешкова.

Бывший вице-мэр считает, что если создать интересный праздник, который будет переосмыслен в национальном ключе, то люди с радостью будут наряжаться в костюмы Бабы-Яги и других русских сказочных и культурных персонажей.



Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) заявил, что необходимо провести ребрендинг Хэллоуина. Он предложил переименовать праздник в «Ночь таинственных историй».



По его мнению, необходимо сохранить основные атрибуты праздника, но при этом изменить его дух.



Уточним, что Чернышев считает главной проблемой Хэллоуина — трансляция иностранных смыслов, которые могут оказывать влияние на молодое поколение в России. По его мнению, «Ночь таинственных историй» могла бы стать отличной возможностью популяризировать российские символы вместо западных.

Ранее Анна Терешкова раскритиковала требование активистов о запрете сказки Пушкина из-за ЛГБТ*.

ЛГБТ* — организация признана экстремистской и запрещена в России.