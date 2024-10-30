В Новосибирске появился мраморный памятник главе ЧВК «Вагнер» Пригожину

Памятник установлен на Гусинобродском кладбище.

На Гусинобродском кладбище подходит к концу благоустройство территории с захоронениями погибших бойцов ЧВК «Вагнер».

Помимо мемориала бойцам, на кладбище также установят и памятник создателю частной военной компании Евгению Пригожину и командиру группы Дмитрию Уткину.



Корреспондент Сиб.фм заметил памятник, который покрыт пленкой. Сквозь нее можно прочитать надпись: «Первому. Девятому» (Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин — прим. ред.).



Под надписью выгравированы их жетоны с личными номерами: М-3308 и М-0209.