82.99% -1.1
82.99% -1.1
сегодня
30 октября, 06:21
пробки
1/10
погода
+0.7°C
курсы валют
usd 97.32 | eur 105.4
82.99% -1.1
сегодня
30 октября, 06:21
пробки
1/10
погода
+0.7°C
курсы валют
usd 97.32 | eur 105.4
сегодня 04:00
общество

В Новосибирске появился мраморный памятник главе ЧВК «Вагнер» Пригожину

Фото: Денис Винокуров / Сиб.фм

Памятник установлен на Гусинобродском кладбище.

На Гусинобродском кладбище подходит к концу благоустройство территории с захоронениями погибших бойцов ЧВК «Вагнер».

Помимо мемориала бойцам, на кладбище также установят и памятник создателю частной военной компании Евгению Пригожину и командиру группы Дмитрию Уткину.

Корреспондент Сиб.фм заметил памятник, который покрыт пленкой. Сквозь нее можно прочитать надпись: «Первому. Девятому» (Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин — прим. ред.).

Под надписью выгравированы их жетоны с личными номерами: М-3308 и М-0209.
Фото В Новосибирске появился мраморный памятник главе ЧВК «Вагнер» Пригожину 2
Ранее подобный памятник уже установили в Краснодарском крае.

Уточним, что в июне прошлого года произошел мятеж ЧВК «Вагнер». Поводом стал приказ министра обороны РФ Сергея Шойгу об обязательном заключении контрактов добровольческими батальонами и другими соединениями, к которым относится и ЧВК «Вагнер», с Минобороны.

Спустя два месяца, 23 августа 2023 года, в Тверской области произошло крушение частного самолета. На борту находились основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и командир Дмитрий Уткин.

Как сообщил корреспонденту Сиб.фм представитель ЧВК «Вагнер» по Новосибирску, Томску и Омску, 9 ноября на Гусинобродском кладбище состоится открытие мемориала. По его словам, заказчиком выступила частная военная компания, которая также выделила средства на благоустройство.

Подробнее об этом можно прочитать в материале Сиб.фм.
ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Александр Борисов
журналист

Читайте в