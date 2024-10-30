В Новосибирске появился мраморный памятник главе ЧВК «Вагнер» Пригожину

Памятник установлен на Гусинобродском кладбище.
На Гусинобродском кладбище подходит к концу благоустройство территории с захоронениями погибших бойцов ЧВК «Вагнер».
Помимо мемориала бойцам, на кладбище также установят и памятник создателю частной военной компании Евгению Пригожину и командиру группы Дмитрию Уткину.
Корреспондент Сиб.фм заметил памятник, который покрыт пленкой. Сквозь нее можно прочитать надпись: «Первому. Девятому» (Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин — прим. ред.).
Под надписью выгравированы их жетоны с личными номерами: М-3308 и М-0209.
Корреспондент Сиб.фм заметил памятник, который покрыт пленкой. Сквозь нее можно прочитать надпись: «Первому. Девятому» (Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин — прим. ред.).
Под надписью выгравированы их жетоны с личными номерами: М-3308 и М-0209.
Ранее подобный памятник уже установили в Краснодарском крае.
Уточним, что в июне прошлого года произошел мятеж ЧВК «Вагнер». Поводом стал приказ министра обороны РФ Сергея Шойгу об обязательном заключении контрактов добровольческими батальонами и другими соединениями, к которым относится и ЧВК «Вагнер», с Минобороны.
Спустя два месяца, 23 августа 2023 года, в Тверской области произошло крушение частного самолета. На борту находились основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и командир Дмитрий Уткин.
Как сообщил корреспонденту Сиб.фм представитель ЧВК «Вагнер» по Новосибирску, Томску и Омску, 9 ноября на Гусинобродском кладбище состоится открытие мемориала. По его словам, заказчиком выступила частная военная компания, которая также выделила средства на благоустройство.
Подробнее об этом можно прочитать в материале Сиб.фм.
Уточним, что в июне прошлого года произошел мятеж ЧВК «Вагнер». Поводом стал приказ министра обороны РФ Сергея Шойгу об обязательном заключении контрактов добровольческими батальонами и другими соединениями, к которым относится и ЧВК «Вагнер», с Минобороны.
Спустя два месяца, 23 августа 2023 года, в Тверской области произошло крушение частного самолета. На борту находились основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и командир Дмитрий Уткин.
Как сообщил корреспонденту Сиб.фм представитель ЧВК «Вагнер» по Новосибирску, Томску и Омску, 9 ноября на Гусинобродском кладбище состоится открытие мемориала. По его словам, заказчиком выступила частная военная компания, которая также выделила средства на благоустройство.
Подробнее об этом можно прочитать в материале Сиб.фм.