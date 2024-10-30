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культура

В Новосибирске проведут семейный фестиваль кукольных театров

Фото: freepik.com

В понедельник, 4 ноября, в Новосибирском областном театре кукол состоится показ спектаклей участников Фестиваля семейных кукольных театров «Ты, я, он, она — театральная семья!», приуроченного к Году семьи в России.

Фестиваль начался в июле с регистрации семейных коллективов. С 1 сентября по 15 октября прошли мастер-классы и консультации специалистов. В течение двух недель участники работали над собственными постановками.

На сцене театра свои спектакли продемонстрируют 12 семейных коллективов, включая родителей, детей, бабушек и дедушек.

Директор НОТЕКа Юрий Горлатых отметил важность поддержки семейного театрального творчества и возрождения домашних театров как способа объединения семей и воспитания детей через совместное творчество и интерес к культуре.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирская актриса Юлия Акимова снялась в комедийном сериале про любовь «Макрон».

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Игорь Кириченко
Журналист

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