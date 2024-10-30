В Новосибирске ребенок травмировал позвоночник в игровом центре

В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребенка в развлекательном центре.

Следственный комитет России под руководством Александра Бастрыкина проводит расследование инцидента.

По имеющимся данным, в августе 2023 года шестилетний мальчик упал в сухой бассейн с кубиками в игровом центре и получил травму позвоночника. Мать ребенка утверждает, что причиной травмы стала недостаточная безопасность в игровой зоне, за которую отвечали сотрудники центра.

Ведется проверка обстоятельств произошедшего.

Ранее Сиб.фм сообщал, что главу СКР Бастрыкина возмутила гибель беременной в ДТП новосибирского троллейбуса.