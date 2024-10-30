В Новосибирске средняя стоимость метра готового жилья достигла 114 тыс руб

114 тысяч рублей достигла средняя стоимость метра готового жилья.

В Новосибирске средняя стоимость квадратного метра готового жилья в октябре-2024 выросла на 0,2%, достигнув 114 тысяч рублей, по данным сервиса «Яндекс Недвижимость». Так, средняя стоимость готовой квартиры составляет 5,5 миллионов рублей при площади около 47 квадратных метров.

Уточняется, что на фоне общероссийской динамики самыми дорогими остаются Москва, Санкт-Петербург и Казань.

Ранее Сиб.фм писал, что ФНС озвучила рекордные суммы налогов на недвижимость для жителей Новосибирской области