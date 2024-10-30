В Новосибирске владелец Honda CR-V заблокировал движение трамваев

По данному факту на место прибыли сотрудники Госавтоинспекции.

В среду, 30 октября, в Новосибирске на улице Мичурина, 9, владелец автомобиля Honda CR-V припарковался на газоне. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Новосибирской области.

Такие действия водителя привели к блокировке движения трамваев. По состоянию на 15:34 движение по маршруту было приостановлено более двух часов.

Сотрудники Госавтоинспекции прибыли на место для установления личности водителя и привлечения его к административной ответственности.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске возбуждено дело против водителя Toyota Camry, который влетел в столб.