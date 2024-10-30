В Новосибирске возбуждено дело против водителя Toyota Camry, который влетел в столб

В Новосибирске возбуждено административное дело в отношении 24-летнего водителя Toyota Camry, который врезался в столб на площади Труда ночью 30 октября. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ города.

По информации ГАИ, инцидент произошел около 3 часов ночи, когда водитель не справился с управлением и столкнулся со световой опорой. В результате ДТП пострадали он сам и трое его пассажиров: 44-летний мужчина и две женщины в возрасте 22 и 23 лет.

Также уточняется, что ранее водитель был лишен права управления транспортным средством за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

В настоящее время ему грозит штраф в размере 30 000 рублей или административный арест сроком до 15 суток.

Ранее Сиб.фм сообщал, что 19-летний водитель скончался в ДТП с фурой под Новосибирском.