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проиcшествия

В Новосибирске возбуждено дело против водителя Toyota Camry, который влетел в столб

Фото: ГАИ по Новосибирской области

В Новосибирске возбуждено административное дело в отношении 24-летнего водителя Toyota Camry, который врезался в столб на площади Труда ночью 30 октября. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ города.

По информации ГАИ, инцидент произошел около 3 часов ночи, когда водитель не справился с управлением и столкнулся со световой опорой. В результате ДТП пострадали он сам и трое его пассажиров: 44-летний мужчина и две женщины в возрасте 22 и 23 лет.

Также уточняется, что ранее водитель был лишен права управления транспортным средством за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

В настоящее время ему грозит штраф в размере 30 000 рублей или административный арест сроком до 15 суток.

Ранее Сиб.фм сообщал, что 19-летний водитель скончался в ДТП с фурой под Новосибирском.

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Игорь Кириченко
Журналист

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