В Новосибирске вручили боевые награды бойцам СВО

Губернатор НСО Травников вручил государственные награды героям специальной военной операции.

В пресс-службе правительства Новосибирской области сообщили, что губернатор региона Андрей Травников и генерал-майор Сергей Купин поблагодарили жителей Новосибирска за службу и доблестное выполнение воинского долга.

Также была выражена благодарность военным медикам, включая сотрудников местного военного госпиталя, которые помогают раненым бойцам в тылу. Так, по инициативе новосибирских врачей была организована возможность лечения раненых из разных регионов ближе к дому.

«Вместе с нашей армией, с объединившись вокруг наших воинов, мы обязательно добудем Победу. Победа будет за нами!», — прокомментировал Андрей Травников.

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