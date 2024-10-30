В Новосибирске вручили боевые награды бойцам СВО

Губернатор НСО Травников вручил государственные награды героям специальной военной операции.
В пресс-службе правительства Новосибирской области сообщили, что губернатор региона Андрей Травников и генерал-майор Сергей Купин поблагодарили жителей Новосибирска за службу и доблестное выполнение воинского долга.
Также была выражена благодарность военным медикам, включая сотрудников местного военного госпиталя, которые помогают раненым бойцам в тылу. Так, по инициативе новосибирских врачей была организована возможность лечения раненых из разных регионов ближе к дому.
«Вместе с нашей армией, с объединившись вокруг наших воинов, мы обязательно добудем Победу. Победа будет за нами!», — прокомментировал Андрей Травников.
Напомним, что комбат «Веги» из Новосибирска Панферов снова уйдет на СВО