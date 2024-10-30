Заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка уходит с поста

Однако в правительстве информацию не подтвердили.

Заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка покинет свой пост в первых числах ноября. Об этом сообщает информированный источник в органах власти.

По его словам, кадровое решение уже принято. В заявлении будет указано основание «по собственному желанию».

В правительстве Новосибирской области данную информацию не подтвердили, отметив, что никаких официальных документов об увольнении Сергея Сёмки не поступало.

Ранее Сиб.фм писал, что в сентябре руководитель Сибирского управления Генпрокуратуры Юрий Русанов ушел в отставку.