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общество

Жители Новосибирска пожаловались на брошенную траншею

Фото: ACT-54

На глубокую брошенную траншею пожаловались новосибирцы.

В группе “ACT-54” социальной сети ВКонтакте появилась информация о том, что в Ленинском районе Новосибирска летом была вырыта траншея по адресу улица Котовского №41, однако коммунальщики не приняли меры, чтобы обезопасить людей, из-за чего глубокая траншея сейчас создает угрозу безопасности. Об этом написал Atas.info.

В связи с данной ситуацией жители Новосибирска неоднократно обращались в районную администрацию и мэрию, но никаких действий предпринято не было.

Люди обеспокоены безопасностью школьников и пожилых горожан, которые могут не заметить опасную яму и провалиться в нее.

Напомним, что в Новосибирске жители показали кадры обрушения потолка после коммунальной аварии

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Валерия Митрохина
Журналист

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