Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером VIII Международного экологического фестиваля «Будущее в руках живущих»

В Доме ученых СФНЦА РАН в Краснообске 29-30 октября прошел VIII Международный экологический фестиваль «Будущее в руках живущих», партнером которого стал Банк Уралсиб.

Учредителем фестиваля выступила Администрация Новосибирского района Новосибирской области, организаторами – бюджетные учреждения дополнительного образования и образовательные учреждения Новосибирской и Кемеровской области, при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области и научного сообщества региона.

В фестивале приняли участие школьники и педагоги десятков школ Новосибирской, Томской, Кемеровской, Свердловской областей, а также Монгольской народной республики и Республики Казахстан – всего более 130 человек. Программа фестиваля стартовала c научно-практической конференции, на которой были представлены более 60 проектов экологической направленности. Большое внимание привлек театрализованный конкурс обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Я и мир вокруг меня», а также творческий конкурс видеороликов «НЭП: наши экологические проблемы». В фойе Дома ученых участники и гости фестиваля могли познакомиться с работами фотовыставки и рисунков, победителей и призеров районных и региональных конкурсов, посетить мастер-классы.

Банк Уралсиб с 2021 года является партнером экологического фестиваля «Будущее в руках, живущих», представитель банка принимает участие в работе жюри, а также вручает подарки от банка участникам различных конкурсов фестиваля.

«Мы понимаем значимость этого фестиваля в формировании бережного отношения к природе у подрастающего поколения и приобретении навыков защиты окружающей среды. Банк Уралсиб и в дальнейшем будет поддерживать экологические инициативы Новосибирской области», – отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева.

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