Действие лицензии Новоколледжа приостановили в Новосибирске

Министерство образования региона приостановило действие лицензии Новоколледжа.

По информации, размещенной на сайте министерства образования Новосибирской области, действие лицензии Новоколледжа временно приостановлено.

Известно, что колледж не выполнил предписание по устранению несоответствий обязательным требованиям.

“В соответствии с частью 5 статьи 93.1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и в связи с неисполнением Автономной некоммерческой организацией профессионального образования «Новоколледж» вновь выданного министерством образования Новосибирской области предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований, приказом министерства образования Новосибирской области от 30.10.2024 года № 848-Л приостановлено действие лицензии на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, дополнительным общеобразовательным программам и дополнительным профессиональным программам”, — уточняется в сообщении.

Приказ о приостановке действия лицензии на один год вступил в силу с 30 октября 2024 года.

Напомним, что в колледжи Новосибирской области выросло число заявлений