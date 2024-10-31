Девушка из Новосибирской области приняла участие в шоу «Ярче звёзд»

На телеканале ТНТ продолжается второй сезон шоу «Ярче звёзд», где участники перевоплощаются в известных артистов, а жюри оценивает их выступления.

Одной из участниц стала 25-летняя Анастасия Макуха из Куйбышева, Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Сибирячка с детства увлекается музыкой. Девушка решила попробовать себя на новом уровне, выбрав образ артиста, с которым ее часто сравнивают.

Анастасия — самоучка, ранее не занималась с вокальными педагогами, поэтому ей особенно важно мнение жюри. Своё выступление она посвятит мужу и планирует, в случае победы, направить приз на расходы, связанные с рождением первенца.

Эфир с её участием запланирован на ближайшую субботу, 2 ноября.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирская актриса Юлия Акимова снялась в комедийном сериале про любовь «Макрон».