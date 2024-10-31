Для бойцов СВО собирают новогодние подарки в Новосибирске

В Новосибирске собирают новогодние подарки для бойцов, которые находятся в зоне специальной военной операции.

Как сообщает ЧС-Инфо со ссылкой на пресс-службу Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области, все желающие могут порадовать в Новый год бойцов, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции.

“Для этого нужно до 28 ноября принести подарок в министерство (город Новосибирск, Красный проспект, 25) и оставить его на вахте, которая находится на третьем этаже. Солдаты в армии не голодают, но все же в подарок можно включить шоколад, конфеты, сгущенку, тушенку, сырокопченые изделия. Больше всего их порадуют подарки, сделанные своими руками, письма или предметы первой необходимости в обиходе”, — указали в пресс-службе.

Также уточняется, что фура с подарками отправится к бойцам 14-15 декабря и доставит их прямо к Новому году.

Напомним, что в Новосибирске вручили боевые награды бойцам СВО