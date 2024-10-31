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общество

Мужчину оcудили за организацию незаконного пребывания мигрантов в Новоcибирске

Фото: Сиб.фм

Новосибирца осудили за организацию незаконного пребывания мигрантов в пределах Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, сибиряк почти около года (в период с августа 2023 года по май 2024 года) предоставлял жилье мигрантам за деньги, при этом не уведомляя уполномоченные органы и нарушая установленный порядок пребывания.

В результате мужчину признали виновным по статье “организация незаконного пребывания иностранных граждан в РФ” и назначили один год лишения свободы условно с испытательным сроком.

Напомним, что житель Новосибирска пойдет под суд за 10 лет езды по поддельным правам

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Валерия Митрохина
Журналист

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