На трассе в Новосибирской области водитель Toyota врезался в «КамАЗ» и погиб

Вечером 31 октября в Краснозерском районе Новосибирской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «Тойота» и грузовика «КамАЗ».

Как сообщает Госавтоинспекция Новосибирской области, около 20:05 водитель «Toyota Probox», мужчина 1954 года рождения, двигался по автодороге К-17Р «Новосибирск — Кочки — Павлодар» в сторону Карасука. В районе 302 км трассы он совершил наезд на стоящий в попутном направлении автомобиль «КамАЗ», у которого была включена аварийная сигнализация.

В результате столкновения 70-летний водитель «Тойоты» получил травмы, несовместимые с жизнью.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа, которые установят все обстоятельства инцидента.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске две пожилые женщины погибли под колесами автомобилей.