Новая локация для тaунхаусов KLUBNIKA на левом берегу. Рядом построена новая школа

Если вы тоже мечтаете поселиться среди зелени, присмотритесь к готовым тaунхаусам в посёлке KLUBNIKA, который активно строится как на правом, так теперь и на левом берегу. Первые жильцы получат ключи от своих тaунхаусов уже в марте 2025 года.

KLUBNIKA в Марусино предлагает все преимущества загородной жизни в условиях развитой инфраструктуры. Новосёлы смогут наслаждаться спокойной жизнью на свежем воздухе в окружении природы, полей, озёр и лесов. Но в то же время поблизости находятся магазины, аптеки, кафе, почта и транспортная остановка. Отсюда до станции метро Пл.Маркса можно добраться за 35 минут. В 300 метрах расположена новая школа с фото- и видеостудией, большой столовой и просторным актовым залом.

Общая площадь посёлка составит 37 тысяч квадратных метров. В первой очереди будет построено 180 квартир, во второй — 178, а в третьей — 196. Тaунхаусы возведены с применением современных благородных материалов и кирпичной кладки, что обеспечивает высокое качество, комфорт и отличную звукоизоляцию.

На территории посёлка безопасно, потому что она закрыта от посторонних. Генплан посёлка предусматривает строительство парка, детских площадок и коммерческих помещений.

Все дома выполнены в едином стиле. Архитектура домов красивая и запоминающаяся.

На выбор новосёлов застройщик предлагает тaунхаусы площадью 66 и 74 квадратных метра, стоимостью от 6 880 000 ₽. KLUBNIKA предлагает покупателям квартиры с открытой планировкой и отделкой в стиле white box*, чтобы владельцы могли реализовать все свои дизайнерские идеи. Здесь реализован тренд последнего времени – просторная кухня-гостиная с выходом на летнюю веранду. Там будет приятно собраться по вечерам всей семьей за большим столом, устроить барбекю-party**, или почитать, поработать на свежем воздухе. Заранее застройщик реализует тёплый пол, что делает ваш тaунхаус ещё уютнее и комфортнее. Каждый новый владелец сможет установить дровяной камин.

При покупке тaунхауса покупатели также получат земельный участок площадью от 1,5 до 3 соток в зависимости от выбранной квартиры. Если вы любите собираться с близкими на пикники, обустройте место под бассейн, баню-бочку. Для любителей свежих овощей хватит места для грядок с огурцами, редисом и зеленью. Если у вас есть дети: песочница и качели станут отличным дополнением вашему дому.

В данный момент в KLUBNIKA Марусино действует акция на покупку тaунхауса с ремонтом по комбинированной ипотеке от СБЕРа по ставке от 10,6% с первоначальным взносом 20,1***. Благодаря высоким темпам строительства посёлка мечта о жизни за городом станет реальностью совсем скоро. Предварительно можно записаться на экскурсию, чтобы развеять последние сомнения о жизни за городом. Специалисты отдела продаж ждут вас!

KLUBNIKA Марусино, отдел продаж,

Новосибирская область, пос. Марусино;

тел. (383) 322-53-31;

klubnika@metr-pro.ru;

dom-klubnika.ru/mar.

*white box — предчистовая отделка

**party — вечеринка

***Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Первоначальный взнос — от 20%, срок — до 25 лет, сумма кредита —от 6,5 до 15 млн руб., процентная ставка — от 10,6 % по комбоипотеке.

ООО СЗ “Компания малоэтажного строительства”

В посёлке KLUBNIKA Марусино реализуются только готовые дома по договору купли-продажи.

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