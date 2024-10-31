Новосибирский психолог Петренко рассказала об особенностях лунатизма

По словам Петренко, лунатизм входит в список Международной классификации болезней 10-го пересмотра.

В беседе с корреспондентом Сиб.фм медицинский психолог, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии и педагогики НГТУ Евгения Петренко пояснила, что лунатизм, он же снохождение или сомнамбулизм, имеет несколько теорий происхождения. Единой модели, которая описывала бы все случаи, по словам Петренко, нет.

«Одна из теорий — это нарушение в одной из фаз сна. Другая теория связана с генетическими особенностями, якобы есть генетическая предрасположенность к лунатизму», — объяснила доцент.

Петренко подчеркнула, что сомнамбулизм официально зафиксирован в Международной классификации болезней (МКБ-10) и подтверждается справкой, которую выдает врач.

По словам психолога, не существует лечения от сомнамбулизма, однако можно снизить его проявления с помощью прописанных врачом препаратов, которые регулируют сон.

«Но тут фишка в том, что сами эти лекарства могут провоцировать проблемы с фазами сна. И в итоге дальнейшее снохождение может быть связано именно с употреблением лекарств. Это еще одна теория», — пояснила собеседница.

Петренко сообщила, что обычно снохождение начинается в возрасте 4–8 лет, а пик приходится на 8–12, и потом затухает.

В период лунатизма, как объяснила доцент, люди обычно совершают моторно привычные действия: садятся на кровать, встают, что-то бормочут, а иногда даже могут отвечать на вопросы.

«Они могут ходить, выходить куда-то, при этом они не чувствуют боли. Лунатики полностью дезориентированы, они не находятся в этой реальности. Взрослые, из-за большого опыта, могут садиться за руль, заводить машину, куда-то ехать», – поделилась специалист.

При этом доцент отмечает, что часто во время приступов могут сниться сны, однако у детей образы сновидений никак не совпадают с тем, что они делали в жизни. У взрослых, уточняет спикер, чаще совпадают эмоции, а не действия.

«Страх или радость могут вспомнить. Что-то такое припоминают, но эмоции, а сюжет не совпадает», — говорит Петренко.

Напомним, что жительница Ярославля Надежда сделала 40 заказов на 180 тысяч на популярном маркетплейсе во время приступа лунатизма и теперь пытается вернуть деньги.

Когда она осознала, что сделала, то попыталась вернуть товар и деньги, но возврат оказался платным. Надежда сделала 40 заказов, среди них 100 ковров, 100 таблеток для посудомойки и другие вещи для дома. По словам Петренко, аналогичность покупок может свидетельствовать, что они были сделаны во время приступа сомнамбулизма.

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