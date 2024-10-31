В Новосибирске эпидемиолог Новоселов оценил вероятность появления в РФ лихорадки Ласса

Спикер отметил, что источником лихорадки Ласса могут быть крысы.

Новосибирский эпидемиолог Яков Новоселов сообщил корреспонденту Сиб.фм, что подобные лихорадки известны очень давно.

«Просто почему-то о них начали писать сейчас. Лихорадка Ласса — вирусное заболевание. О ней стало известно в 70-х годах прошлого века. Поэтому, соответственно, ничего нового мы не видим. Это тоже характерно для африканских стран, для тропических климатов и, соответственно, там распространяется вирус и циркулирует», — объяснил Новоселов.

Спикер рассказал, что переносчиками лихорадки Ласса могут быть грызуны.

Человек, по словам медика, может заразиться заболеванием несколькими способами: если он употребил в пищу то, что до этого погрызли крысы, или из-за контактов с биологическими выделениями больного. Есть возможность заразиться воздушно-капельным путем, но, как заявляет Новоселов, риск очень маленький.

На данный момент в России не зарегистрировано ни одного случая заболевания лихорадкой Ласса. Об этом сообщается в телеграм-канале Роспотребнадзора РФ.

Однако в штате Айова (США) выявлен всего один случай заражения лихорадкой. Как выяснили специалисты, инфицирование произошло через грязную воду на улицах населенного пункта. Она появилась там из-за разрушительного урагана «Милтон».

«Роспотребнадзор на системной основе проводит оперативный мониторинг эпидемиологической ситуации в России и зарубежных странах. Специалисты пока не зафиксировали ни одного случая инфицирования опасным недугом», — пишет ведомство.

Помимо этого, для диагностики лихорадки Ласса используются высокочувствительные тест-системы.

Уточним, что лихорадка Ласса — острое вирусное заболевание. Оно поражает органы дыхания, почки, центральную нервную систему. Имеет высокую летальность, а на ранних стадиях его можно перепутать с обычным ОРВИ.

Напомним, что Новоселов объяснил, как бороться с гиповитаминозом.