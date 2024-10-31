О демонах на Хэллоуин рассказал священник Левитан в Новосибирске

Священник Левитан рассказал новосибирцам, почему нельзя заигрывать с демонами на Хэллоуин.

Как сообщает портал Om1.ru Новосибирск, ссылаясь на священника Бориса Левитана, заигрывать с нечистью в праздник Хэллоуин, не безопасно.

«Для большинства наших современников весь антураж этого «праздника», имеющего выраженную коммерческую составляющую, является лишь забавой, а на деле это прославление нечистой силы», — высказался он.

По словам священника, любое воздействие злых духов может негативно сказаться на человеке, поэтому не стоит демонов олицетворять как забавных существ.

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