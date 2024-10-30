Кости на детской площадке, панно мертвецов, вальсирующий призрак. 10 жутких и мистических мест Новосибирска

В Новосибирске есть немало мест, от которых захватывает дух. Многие и не подозревают, в каких точках города «сталкиваются» с мертвецами, а где могут загадать желание, которое непременно сбудется. Подробности в материале Сиб.фм.

Специально к Хэллоуину Сиб.фм подготовил материал про таинственные и жуткие места в Новосибирске, которые вызывают дрожь по телу и леденящий холод.

Томский купец (ул. Мичурина, 6)

На улице Мичурина, рядом с речным училищем, гуляет самое легендарное привидение Новосибирска — дух томского купца. В начале прошлого века он торговал на центральной площади и жил в этом здании, но однажды исчез без следа, оставив лишь особняк, который вскоре стал городской собственностью и превратился в тюремный лазарет. Первым, кто столкнулся с призраком, были заключённые. Он двигался по коридорам, шоркая ногами и бормоча себе под нос. Порой занавески на окнах колыхались, словно он смотрел в город. Некоторые арестанты, испугавшись, сбежали, и лазарет оброс дурной славой. Сейчас в здании располагается инспекция по охране культурного наследия, и, хотя о духе говорят до сих пор, его никто не встречает.

Сантехник с гаечным ключом (ул. Ватутина, 29/1)

На улице Ватутина, в водонапорной башне на площади Маркса, предположительно обитает дух сантехника, который либо утонул в огромном резервуаре, либо упал с высоты. Встревоженный призрак активно передвигается по зданиям, что-то чинит и пытается дать советы встречным.

Вальсирующий призрак (ул. Владимировская, 4 или 6)

На ул. Владимировской в одном из многоквартирных домов живёт дух мужчины в белой майке, и после его появления играет вальс. На городском форуме местная жительница пишет, что слышала музыку ночью... И сомневается, что это были соседи.

Дух портрета (Красный проспект, 5)

На Красном проспекте в галерее висел резной портрет девушки. Призрак натурщицы таился в нём, вызывая у зрителей беспокойство и обмороки, и именно поэтому картину убрали в хранилище.

Чертов камень (Красный проспект, 3)

В конце XIX века при строительстве храма в Новониколаевске по традиции должны были заложить освящённый камень из Колывани. Однако, когда обоз сломался, камень так и остался в палисаднике больницы... в 2015 году мамы детей, которые лежат в больнице возмутились. Сказали, что аура у места плохая, требовали убрать камень подальше. Камень действительно сдвинули, но недалеко. Лишь на несколько метров от больницы (он лежит в углу ограды).

Березовая роща (Планетная, 53)

Берёзовая роща, как известно, расположена на месте старого кладбища, и народ считает, что веселье здесь не к добру. А само место и вовсе вызывает страх и ужас, особенно в вечернее время. Однако в парке есть положительная легенда о влюблённых, загадывавших желания у камня, что добавляет месту романтическое очарование.

Оперный театр (Красный проспект, 36)

С оперным театром связана история о Вольфе Мессинге, который в годы войны проводил в Новосибирске сеансы чтения мыслей. Ответив на вопрос о сроках окончания войны, он предсказал 8 мая 1945 года, что позже подтвердила история, добавив случаи с Мессингом в копилку местных легенд.

Поговаривают, что Мессинг заколдовал третью слева колонну театра (слева, если стоять к театру лицом, прим.редакции). Чтобы осуществить задуманное: необходимо загадать желание, обойти колонну три раза против часовой стрелки и желание сбудется.

Кладбище (ост. «Баганская» и 15 минут ходьбы через лет)

Католическое кладбище с черными крестами и мемориалами, внезапно вырастающее среди берез и сосен Первомайской лесополосы, действительно может выглядеть жутковато, особенно для неподготовленных людей, не знающих историю места.

Сообщается, что до 1995 года местные дети часто играли на этой территории и иногда находили кости мёртвых военнопленных.

Музей мировой погребальной культуры

Экспонаты музея, расположенного на территории Новосибирского крематория, приводят некоторых посетителей в восторг, а некоторым не дают покоя еще несколько дней. Им даже снятся кошмары. В музее можно фотографироваться в гробу, примерить маску смерти и посидеть рядом с печальным всадником, везущим тело на погребение — это развлечения для отчаянных...

Панно мертвецов

Казалось бы, что страшного в мозаичном панно на въезде на ОбьГЭС? Дело в том, что с него на вас смотрят мертвецы, которые ушли из жизни раньше времени. Все люди с панно имели реальные прототипы. Монтажник Андрей Сердюков (третий справа) погиб на разрушенной эстакаде, спасая коллег. Водолаз Алексей Мартынов (первый справа) в одну из смен не вернулся из-под воды. Судьбы других людей неизвестны, но они тоже реальны. Стоит отметить, что при строительстве ГЭС погибло не менее 7 человек.

Ранее жительница Новосибирска рассказала о впечатлениях от поездки на Иссык-Куль. Сибирячка призналась, что будто вернулась в СССР. Особенно ее поразили цены.