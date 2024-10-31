Появились открытки на Хэллоуин, которые можно отправить друзьям, близким, коллегам – сохраняй, чтобы не потерять

Хэллоуин или День всех святых отмечают в четверг, 31 октября. Самое время запастись открытками, которые можно отправить любимым адресатам.

Хэллоуин в России отмечает не каждый, в то время, как за океаном праздник пользуется большой популярностью. Ежегодно жители США и Канады украшают свои жилища тыквами и искусственной паутиной, а дети получают сладости... Сиб.фм собрал несколько картинок, которые придутся по душе тем, кто отмечает праздник в России.

Ранее Сиб.фм сообщал о нововведениях ноября 2024 года. Жесткой рукой возьмутся за мигрантов, блогеров и беременных.