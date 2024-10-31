82.99% -1.1
82.99% -1.1
сегодня
31 октября, 02:09
пробки
0/10
погода
-0°C
курсы валют
usd 97.05 | eur 105.2
82.99% -1.1
сегодня
31 октября, 02:09
пробки
0/10
погода
-0°C
курсы валют
usd 97.05 | eur 105.2
сегодня 00:30
общество

Появились открытки на Хэллоуин, которые можно отправить друзьям, близким, коллегам – сохраняй, чтобы не потерять

Фото: из открытых источников

Хэллоуин или День всех святых отмечают в четверг, 31 октября. Самое время запастись открытками, которые можно отправить любимым адресатам.

Хэллоуин в России отмечает не каждый, в то время, как за океаном праздник пользуется большой популярностью. Ежегодно жители США и Канады украшают свои жилища тыквами и искусственной паутиной, а дети получают сладости... Сиб.фм собрал несколько картинок, которые придутся по душе тем, кто отмечает праздник в России.

Фото Появились открытки на Хэллоуин, которые можно отправить друзьям, близким, коллегам – сохраняй, чтобы не потерять 2

Фото Появились открытки на Хэллоуин, которые можно отправить друзьям, близким, коллегам – сохраняй, чтобы не потерять 3

Фото Появились открытки на Хэллоуин, которые можно отправить друзьям, близким, коллегам – сохраняй, чтобы не потерять 4

Фото Появились открытки на Хэллоуин, которые можно отправить друзьям, близким, коллегам – сохраняй, чтобы не потерять 5

Фото Появились открытки на Хэллоуин, которые можно отправить друзьям, близким, коллегам – сохраняй, чтобы не потерять 6

Фото Появились открытки на Хэллоуин, которые можно отправить друзьям, близким, коллегам – сохраняй, чтобы не потерять 7

Фото Появились открытки на Хэллоуин, которые можно отправить друзьям, близким, коллегам – сохраняй, чтобы не потерять 8

Фото Появились открытки на Хэллоуин, которые можно отправить друзьям, близким, коллегам – сохраняй, чтобы не потерять 9

Фото Появились открытки на Хэллоуин, которые можно отправить друзьям, близким, коллегам – сохраняй, чтобы не потерять 10

Фото Появились открытки на Хэллоуин, которые можно отправить друзьям, близким, коллегам – сохраняй, чтобы не потерять 11

Фото Появились открытки на Хэллоуин, которые можно отправить друзьям, близким, коллегам – сохраняй, чтобы не потерять 12

Фото Появились открытки на Хэллоуин, которые можно отправить друзьям, близким, коллегам – сохраняй, чтобы не потерять 13

Фото Появились открытки на Хэллоуин, которые можно отправить друзьям, близким, коллегам – сохраняй, чтобы не потерять 14

Фото Появились открытки на Хэллоуин, которые можно отправить друзьям, близким, коллегам – сохраняй, чтобы не потерять 15Фото Появились открытки на Хэллоуин, которые можно отправить друзьям, близким, коллегам – сохраняй, чтобы не потерять 16

Фото Появились открытки на Хэллоуин, которые можно отправить друзьям, близким, коллегам – сохраняй, чтобы не потерять 17

Фото Появились открытки на Хэллоуин, которые можно отправить друзьям, близким, коллегам – сохраняй, чтобы не потерять 18

Фото Появились открытки на Хэллоуин, которые можно отправить друзьям, близким, коллегам – сохраняй, чтобы не потерять 19

Ранее Сиб.фм сообщал о нововведениях ноября 2024 года. Жесткой рукой возьмутся за мигрантов, блогеров и беременных.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Дарья Лапина
Журналист

Читайте в