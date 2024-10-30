Нововведения ноября 2024. Жесткой рукой возьмутся за мигрантов, блогеров и беременных

С 1 ноября 2024 года в России начнут действовать нововведения, которые напрямую или косвенно коснутся каждого. Российские депутаты затронули многие сферы: в том числе онлайн и оффлайн. Сиб.фм рассказывает подробно о нововведениях.

1 ноября

Поправки для блогеров

Роскомнадзор займется созданием списка блогов и каналов с аудиторией более 10 тысяч подписчиков. Владельцы таких ресурсов обязаны представить свои данные и избегать размещения запрещенной информации. Также планируется, что владельцев мессенджеров обяжут предотвратить получение пользователем анонимных сообщений и звонков без его согласия, что направлено на борьбу с мошенничеством.

Требования для майнеров цифровой валюты

Введены правила для майнеров криптовалюты. Правительству РФ предоставляется возможность запретить майнинг на определенных территориях страны или в отдельных регионах, а также установить условия и порядок такого запрета. Майнингом займутся предприниматели и компании, входящие в специальный реестр. Это ограничение не затрагивает граждан РФ, если потребление электроэнергии в процессе майнинга не превышает установленные нормы. Определен круг лиц, которым запрещено заниматься майнингом. В том числе запрещено совмещать майнинг с производством, продажей и передачей электроэнергии, а также с управлением частотами.

5 ноября

Отсрочка наказания для беременных и родителей осужденных к ограничениям свободы

Предусмотрена возможность отсрочки отбывания наказания для беременной женщины, женщины с ребенком до 14 лет, и для мужчины, который является единственным родителем ребенка до 14 лет, если они осуждены к ограничениям свободы. В случае, если женщина, приговоренная к ограничениям свободы, забеременела, она может подать прошение в суд на предоставление отсрочки отбывания наказания.

7 ноября

Установлена непрерывная инспекция на особо охраняемых природных территориях

Законодательство предусматривает постоянный государственный контроль за охраной и использованием особо охраняемых природных территорий с целью предупреждения, выявления и пресечения нарушений, таких как загрязнение или использование открытого огня. Это позволит инспекторам быстрее реагировать на нарушения.

Ужесточаются правила въезда иностранцев в РФ

Данные, полученные благодаря государственной геномной регистрации, можно использовать для идентификации иностранцев и лиц без гражданства. Установлен единый перевод фамилий и имен таких лиц с латинского алфавита на кириллицу в госинформационных системах. Правительству РФ предоставляется право экспериментировать с новыми правилами въезда, не предусмотренными законом. Участники госпрограммы по переселению соотечественников смогут получить вид на жительство без получения временного разрешения на проживание.

11 ноября

Полномочия иностранных агентов в органах власти завершатся досрочно

Полномочия граждан, занимающих должности в органах власти, которые по состоянию на 15 мая 2024 года включены в реестр иностранных агентов и сохранили этот статус, будут прекращены досрочно.

14 ноября

Устанавливаются правила доступа к материалам таможенной проверки

Доступ к материалам таможенной проверки будет обеспечен через визуальный осмотр, изготовление выписок и снятие копий. Возможность ознакомиться с материалами должна быть предоставлена не позже пяти рабочих дней с момента подачи заявления.

21 ноября

Гражданство РФ будет недействительно без принятия присяги

Истекает срок, в течение которого лица, принятые в российское гражданство до вступления в силу закона о присяге, должны ее принести. В противном случае их принятие в гражданство РФ будет считаться недействительным.

26 ноября

Региональные власти утвердят планы по тушению природных пожаров

Местные органы власти смогут разрабатывать и утверждать планы по тушению природных пожаров (исключая земли лесного фонда, обороны и особо охраняемые природные территории), а также вести мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, включая спасение жизней и здоровье людей.

30 ноября

Автоматическая выплата почетным донорам

Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным знаком «Почетный донор России», будет назначаться автоматически. Для этого потребуется согласие через «Госуслуги» на использование специфических банковских реквизитов для получения мер поддержки.

Ранее новосибирский депутат Ростислав Антонов рассказал Сиб.фм о мерах борьбы с мигрантами.