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общество

Рыбак из Новосибирской области поймал рыбу весом восемь килограмм

Фото: социальные сети / ВКонтакте

Восьмикилограммовую рыбу поймал рыбак из Новосибирской области.

В социальной сети ВКонтакте в группе “Рыбалка в Новосибирске” местный житель поделился своим уловом — мужчина поймал на джиговую приманку рыбу, вес которой составил восемь килограмм 200 грамм.

“Сегодня Б. З. Большая хомутина. С первый проводки попалось вот такое чудо природы на 8кг 200г. Сработала мандула билайн. Помог напарнику принял чудо в подсак”, — написал он в посте.

Судя по комментариям, улов был пойман в деревне Искитимского района Новосибирской области – Бердь.

Напомним, что рыбак из Новосибирской области выловил из Оби редкую семидырку

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Валерия Митрохина
Журналист

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