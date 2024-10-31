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общество

С 2025 года в Новосибирске введут туристический налог

Фото: Сиб.фм

О туристическом налоге сообщили в Новосибирске.

По информации РИА Новости, депутаты горсовета одобрили решение о введении туристического налога в Новосибирске уже со следующего года.

Так, налоговая ставка налога будет повышаться от 1% до 5% в течение последующих пяти лет.

Известно, что налог не распространяется на льготников, а также на участников специальной военной операции. Плательщиками нововведения будут являться юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые оказывают услуги по предоставлению жилья.

Напомним, что в Новосибирске снизилась задолженность по налогам физлиц

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Валерия Митрохина
Журналист

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