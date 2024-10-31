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общество

В Новосибирске более 600 объектов осталось без отопления

Фото: Сиб.фм

Из-за аварии в Новосибирске временно отключили отопление.

Вчера, 30 октября 2024 года, в Новосибирске произошла авария на ПНС-5, из-за которой 640 объектов Заельцовского и Калининского районов города остались без отопления. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании Новосибирска.

«Ожидается, что до 2 часов ночи появится возможность запускать системы теплоснабжения домов. О достижении нормального режима УК будут оперативно проинформированы», — передали в пресс-службе СГК.

Напомним, что в Новосибирске жители показали кадры обрушения потолка после коммунальной аварии

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Валерия Митрохина
Журналист

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