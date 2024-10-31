В Новосибирске депутат Госдумы Аксёненко высказался о системе соцвыплат

О различии социальных выплат для регионов высказался депутат Госдумы Александр Аксёненко.

На своей странице в социальной сети ВКонтакте депутат Госдумы Александр Аксёненко из “Справедливой России – За Правду” высказался о том, что система социальных выплат в России не учитывает региональные различия.

Так, по его словам, в одних регионах зарплаты и прожиточный минимум выше, чем в других, что приводит к тому, что социальная помощь, полезная для одних людей, оказывается незначительной для других.

“В одном городе средняя зарплата составляет две крупных для другого, но и стоимость жизни сильно отличается. Получается, что где-то социальная помощь действительно дает возможность перекрыть базовые нужды, а в другом регионе является совсем уж несущественной, — написал он.

Депутат также подчеркнул, что часть выплат, таких как коммунальные льготы для сельских учителей, не индексируются годами и остаются на уровне 1 200 рублей еще с 2013 года. При этом индексация многих других выплат не успевает за инфляцией.

В качестве решения Александр Аксёненко предложил внедрить минимальный расчетный показатель— единую базовую величину, которую можно ежегодно пересчитывать, корректируя для разных категорий выплат и учитывая нуждаемость и региональные различия.

“Это некая базовая ставка, к которой будет применяться коэффициент нуждаемости или, например, региональная ставка”, — уточнил он.

Свое предложение депутат направил Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину и получил ответ о том, что Минтруд и Минфин рассмотрят его инициативу.

Напомним, что депутат Госдумы из Новосибирска Аксёненко принял участие в российско-китайском форуме