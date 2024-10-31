В Новосибирске изменят маршрут движения троллейбуса №22

В Новосибирске принято решение о замене маршрута троллейбуса №22.

Как сообщает пресс-служба мэрии, новый маршрут будет носить название «Цветущая Плющиха – Ул. Учительская».

Теперь троллейбус будет следовать по следующему пути: ул. Плющихинская, ул. Татьяны Снежиной, ул. Волочаевская и ул. Лазурная.

Кроме того, городские власти планируют увеличить количество троллейбусов на данном маршруте до 22 единиц, что позволит улучшить доступность общественного транспорта для горожан.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Новосибирская область вошла в пятерку регионов по спросу на пригородные электрички.