В Новосибирске проведут испытание детектора, которые распознает оружие у человека

Новосибирский государственный университет (НГУ) совместно с компанией «Ростелеком» и мэрией Новосибирска запускают пилотный проект по внедрению системы распознавания оружия на основе искусственного интеллекта в школах города. Об этом сообщили на научно-производственном форуме «Золотая долина», пишет «ТАСС».

Заместитель директора центра искусственного интеллекта НГУ Наталья Трещина подтвердила, что тестирование системы пройдет в пяти школах Новосибирска и завершится к концу 2024 года. Система, разработанная учеными НГУ, будет проверяться в реальных условиях.

Также НГУ представил на форуме технологии для распознавания агрессивного поведения и отслеживания лиц в толпе. Ведутся работы по созданию цифровых двойников для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации на территории строящегося кампуса университета.

Форум «Золотая долина» собрал более тысячи участников и способствует развитию партнерств между научным сообществом, промышленностью и органами власти для внедрения инноваций в экономику региона. В числе партнеров форума — межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение», правительство Новосибирской области и другие организации.