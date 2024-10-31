В Новосибирске рассказали о самых жутких местах города

Жуткие и мистические места показали в Новосибирске.

В честь предстоящего, самого жуткого праздника Хэллоуин, Сиб.фм подготовил подборку мистических мест, которые долгое время существуют в Новосибирске.

Так, например, на улице Мичурина, рядом с речным училищем, гуляет привидение — дух томского купца. Легенда гласит, что в начале прошлого века он торговал на центральной площади и жил в этом здании, но однажды загадочным образом бесследно.

А на улице Ватутина, в водонапорной башне на площади Маркса, предположительно обитает дух сантехника, который либо утонул в огромном резервуаре, либо упал с высоты.

Также пугающей является история о вальсирующем призраке, который обитает на улице Владимировской. Считается, что в одном из многоквартирных домов живёт дух мужчины в белой майке, после появления которого начинает играть вальс.

О других, не менее устрашающих местах Новосибирска, можно прочитать в большом материале Сиб.фм.