В Новосибирске спектакль закончился при свете фонарей из-за аварии

Артисты заканчивали выступление при свете фонариков.

Вчера, 30 октября 2024 года, в ДК «Энергия» состоялся спектакль, во время которого неожиданно отключился свет. Об этом пишет портал НДН.инфо.

Позже стало известно, что причиной отключения была авария, которая затронула 26 зданий. Из-за этого свое выступление артисты завершали при свете фонарей.

Восстановить электроснабжение планировали в 22:30 по местному времени.

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