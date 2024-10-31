В Новосибирске за два дня задержали 49 человек из розыска

49 человек из розыска сумели задержать за два дня в Новосибирске.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Новосибирской области, в период с 23 по 24 октября 2024 года в регионе, благодаря оперативно-профилактическому мероприятию «Розыск», было поймано 49 лиц, которые находились в розыске.

Из них 24 человека были найдены в самом Новосибирске, а остальные 25 — в регионе.

В том числе, в ходе мероприятия нашлись и 14 без вести пропавших.

Напомним, что мужчину оcудили за организацию незаконного пребывания мигрантов в Новосибирске