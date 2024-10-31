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общество

В Новосибирске заметили детей, играющих на крыше заброшенного здания

Фото: t.me/teleact54

В Новосибирске на крыше недостроенного здания «Подсолнух» вновь заметили детей, которые проводят время в небезопасном месте.

По информации телеграм-канала «АСТ-54 Black», на фотографиях, размещенных в сообщении, видно, как группа школьников забирается на крышу заброшенного объекта, расположенного на улице Ватутина, рядом с ГУМом.

Автор снимка отметил беззаботное поведение подростков, которые, несмотря на потенциальные опасности, продолжают посещать данное место.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области на месте заброшенной площадки появится сквер «Молодежи».

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Игорь Кириченко
Журналист

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