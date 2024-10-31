В Новосибирске жителям пострадавших квартир возместят ущерб после коммунальной аварии 30 октября

В Новосибирске комиссии разбираются с последствиями коммунальной аварии.

Жительница Новосибирска рассказала, что к ней до сих пор не пришли сотрудники ЖЭУ.

30 октября в Новосибирске произошла коммунальная авария, в результате чего несколько домов в городе залило водой.

Так, Алла Назарова, жительница дома № 10 по улице Падунской, рассказала корреспонденту Сиб.фм о том, что на крыше ее дома прорвало трубу отопления, из-за чего обрушился потолок и квартиру залило водой.

Она сообщила, что после произошедшего в квартире она с тремя детьми переночевала у родственников и сейчас вернулась домой, чтобы навести порядок.

«Но еще что-то капает, падает с потолка, пол сырой весь. Трубу залатали, отопление запустили только сейчас, но квартира все еще в ужасном состоянии», — объяснила Анна.

Сибирячка рассказала, что у ее соседки, которую тоже затопило, похожая ситуация: отходят потолок и обои.

Назарова поделилась, что в квартире также нет электричества. По ее словам, скорее всего, его подключение придется отложить на неделю, так как в доме все еще сыро и есть риск замыкания.

По сообщению Сибирской генерирующей компании, восстановительные работы на ПНС-5 успешно завершены к 22:20 30 октября.

«Два насоса запущены, они прошли испытания и работают штатно. Этих мощностей достаточно для обеспечения нормального режима теплоснабжения в зоне работы насосной станции», — заявили в СГК.

Также в СГК корреспонденту Сиб.фм сообщили, что материальный ущерб будет возмещен в установленном законом порядке.

«В настоящее время уже работают комиссии, которые актируют повреждения в домах. В энергокомпании действует единый номер 8 (383) 289 04 22 в рабочие дни с 8:00 до 17:00, где можно получить полную консультацию по возмещению материального ущерба», — пишет компания.

По данным пресс-службы, специалист зарегистрирует обращение, а также проведет первичную консультацию, данные жителя предоставит ответственным сотрудникам для содействия в дальнейшем разрешении проблемы.