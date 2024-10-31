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Авто

В Новосибирской области открыли движение по эстакаде на обходе Кольцово

Фото: ТУАД Новосибирской области

В регионе открыли рабочее движение по эстакаде на обходе Кольцово.

Как сообщили в пресс-службе Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области, в регионе открыли движение по эстакаде дороги, которая ведет к СКИФу. Допустимая скорость движение по объекту — 40 километров в час.

Ранее на объекте провели комиссию, на которой оценили техническую готовность эстакады к запуску.

Ранее Сиб.фм писал о том, что жители микрорайона Ложок под Новосибирском пожаловались на грязь и пыль из-за щебеночного завода

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Валерия Митрохина
Журналист

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