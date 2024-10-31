Жители микрорайона Ложок под Новосибирском пожаловались на грязь и пыль из-за щебеночного завода

В Новосибирской области фуры с щебнем загрязняют целый микрорайон.

В микрорайоне Ложок в Искитимском районе Новосибирской области местные жители пожаловались на огромный поток фур, проезжающих через поселение с груженным щебнем. Об этом они рассказали корреспонденту Сиб.фм.

По их словам, уже несколько лет в Искитимском карьере добывают щебень и везут его через Ложок на разрез Богатырь, находящийся возле села Медведское. Там, в субботу, 26 октября, местные жители перекрыли дорогу, чтобы прекратить разрушение дороги грузовиками.

Местные жители поделились, что фуры едут с карьера без тентов, тем самым вся пыль летит на дорогу, на детские площадки, на дома и местный магазин.

«У нас вечная пыль в Ложке. Фуры ездят быстро, от них летят камни, так как они передвигаются без тентов; при повороте у них всё высыпается из кузова. В сухую погоду окно не открыть, пыль толщиной с палец скапливается», — жалуется сибирячка.

Помимо этого, парковку у местной «Мария Ра» водители большегрузов превратили в свою стоянку.

Проблема усугубляется, когда на улице идут осадки. Большой слой пыли, которую не успевают убрать коммунальщики, превращается в грязь.

Заместитель главы Искитима Константин Сеничев заявил, что власти принимают все меры. По его словам, руководство карьера имеет свои поливальные машины, которые моют дороги, однако их не хватает.

Искитимский карьер находится возле Ложка и принадлежит холдингу, занимающемуся добычей нерудных полезных ископаемых, одному из крупнейших производителей щебня в стране. Принадлежит сооснователю строительной компании ПИК Юрию Жукову. В 2021 году выручка компании составила 34 миллиарда рублей.

Исходя из информации на сайте, с Искитимского карьера щебень можно купить с помощью железнодорожной доставки и автомобильной. Предположительно, именно вторым способом пользуется карьер Богатырь. Фуры идут через Ложок.

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