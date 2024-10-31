«VIVA LA VITA!» - Да здравствует жизнь!

Именно так гордо звучит название компании VILAVI — генерального спонсора и организатора мито-конференции — приближающегося главного митохондриального события этой осени в Сибири.

Уже 2 ноября в Новосибирске пройдет ХХХVI Межрегиональная сибирская конференция PRO MITO.

Только посмотрев на программу этого события, Ваши митохондрии начнут работать на 200% мощнее от одного только состава спикеров. Представляете, как круто будет услышать и увидеть таких крутых профессионалов вживую.

Количество мест ограничено!

Спешите забронировать свое место в зале!

Наша миссия - изменить отношение людей к возможностям человеческого организма и создать условия для того, чтобы они могли жить долгой полноценной насыщенной жизнью. Мы работаем для того, чтобы помогать людям управлять ресурсами организма и повышать качество жизни, для этого мы производим продукты митохондриальной линейки бренда Тайга8, и подробнее расскажем о нашем флагмане T8 Stone — это концентрат нового поколения на основе уникального FulXP Complex, усиленный азотнокислым серебром, для эффективного мягкого очищения организма от шлаков, токсинов и тяжелых металлов, не повреждая клетки!

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До встречи на конференции 2 ноября!

Подробности по т. +79139172000

16+

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