Заезжай и живи! «Ремонт комфорт» доступен покупателям квартир в «Аквамарине»

Покупателям квартиры в «Квартале у реки Аквамарин» не придётся думать о ремонте. За них это сделает застройщик.

Новая опция с «ремонтом комфорт» стала доступна в «Аквамарине». Каждый новосёл сможет выбрать стильные дизайнерские решения для своей квартиры в разных цветовых вариациях.

Застройщик предлагает стильные обои, ламинат, межкомнатные двери и полностью готовый санузел в привлекательном дизайне. Всё это создано для тех, кто ценит уют и комфорт. Стоимость такого ремонта составляет 22 тысячи рублей за квадратный метр*. В стоимость также включены небольшие детали интерьера и шторы в каждую из комнат.

В «Аквамарине» продумана вся инфраструктура: в шаговой доступности находятся детский сад, школа, супермаркеты, аптека и пункты выдачи заказов популярных маркетплейсов.

Застройщик позаботился и о создании благоприятных условий для проведения досуга. На территории комплекса работает досуговый центр «Кубик», где детей от 3 до 16 лет обучают шахматам, ИЗО и другим направлениям искусств. Здесь есть и спортивные секции, направления по танцам, куда приходят и взрослые. Своя набережная станет отличным местом для прогулок, пробежек и отдыха после рабочих будней.

Для детей предусмотрено множество игровых зон: баскетбольная и футбольная площадки, песочницы, мягкие зоны, горки, лестницы и канатные дорожки. Этот комплекс — хороший выбор для тех, кто ценит комфорт и возможности для активного отдыха. До центра отсюда вы доберётесь за 15 минут.

Более подробную информацию о «Квартале у реки Аквамарин» можно получить в отделе продаж.

«Квартал у реки Аквамарин»

Адрес: г. Новосибирск,

ул. Междуреченская, 3/2, к. 1.

Телефон: 8 (383) 284 15 87

Сайт: проаквамарин.рф

*Все условия осуществления ремонта «комфорт» уточняйте в отделе продаж.

Застройщик: ОАО «Томская домостроительная компания», ИНН 7014036553.

Отдел продаж: ООО «МЕТР», ИНН 5406710924.

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