«Ростелеком» рассказал об инновационных приоритетах развития на форуме «Золотая долина»

«Ростелеком» рассказал об инновационных приоритетах развития и перспективных направлениях взаимодействия с научным сообществом в сфере ИТ-разработок. Эксперты провайдера приняли участие в научно-производственном форуме «Золотая долина», организованном Новосибирским государственным университетом при поддержке регионального правительства.

На площадке вуза собрались ведущие ученые, инженеры, представители крупных корпораций, инновационных компаний, научных институтов, промышленных предприятий и государственных ведомств. Главная цель — обсудить вопросы интеграции российской науки и промышленности, а также рассмотреть укрепление партнерства между академической средой и ИТ-сектором экономики.

Директор проектов блока стратегических инициатив «Ростелекома» Любовь Симонова-Емельянова:

«Сотрудничество с университетами позволяет корпорации получать доступ к последним научным исследованиям и инновационным идеям, привлекать к разработкам высококвалифицированных специалистов и экспертов. Мы видим перспективы взаимодействия по нескольким направлениям, но в первую очередь — в части развития технологий искусственного интеллекта».

«Ростелеком» и НГУ объединяет партнерство в рамках нацпроекта «Цифровая экономика»: сотрудники вуза создают по заказу провайдера инновации для умных городов. Одна из них — детектор силуэта человека — практически готова и представлена в Демонстрационном центре университета. Решение планируется внедрять в местах массового скопления людей для обеспечения общественной безопасности.

Вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин:

«Объединение ресурсов науки и бизнеса — мощный драйвер для развития российских технологий, который позволит создавать уникальные ИТ-продукты и сервисы. Сейчас в НГУ по заказу “Ростелекома” ведутся разработки нескольких десятков детекторов для умного города».

Ректор НГУ академик РАН Михаил Федорук:

«Стратегия развития университета предполагает активное взаимодействие с компаниями и промышленными предприятиями и участие в решении реальных технологических задач, которые стоят перед экономикой России. Одним из наших ключевых партнеров является компания “Ростелеком”. В рамках Центра искусственного интеллекта НГУ мы реализуем ряд совместных проектов, направленных на создание безопасной среды. Поддержка таких компаний позволяет университету быстрее проходить путь от разработки технологий до внедрения их в реальную практику».

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