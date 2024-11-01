Стало известно имя кандидата на пост главы Минздрава Новосибирской области

О новом кандидате на пост главы Минздрава Новосибирской области сообщили в Новосибирске.

Как сообщает портал «Сибкрай», должность министра здравоохранения Новосибирской области может занять Ростислав Заблоцкий.

Известно, что сейчас он работает главным врачом в больнице для детей. Официальной информации о его назначении пока нет.

Ранее было известно, что 9 сентября губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил о назначении министра здравоохранения Константина Хальзова и бывшего заместителя руководителя администрации главы региона и правительства Валентины Дудниковой на посты заместителей губернатора Новосибирской области