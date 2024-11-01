В Новосибирске опубликованы новые запреты и нововведения в ноябре

С 1 ноября 2024 года в России вступят в силу изменения, которые напрямую или косвенно затронут каждого гражданина.

Так, с 1 ноября Роскомнадзор планирует составить перечень блогов и каналов, которые имеют более 10 тысяч подписчиков. Владельцы этих ресурсов должны будут предоставить свои данные и не допускать размещения запрещенной информации.

Кроме того, планируется обязать владельцев мессенджеров предотвращать получение пользователями анонимных сообщений и звонков без их согласия. Это будет способствовать борьбе с мошенничеством.

Введены новые правила для майнеров криптовалюты. Теперь правительство РФ может запрещать майнинг на определенных территориях страны или в отдельных регионах. Также будут установлены условия и порядок такого запрета.

Майнингом смогут заниматься только предприниматели и компании, внесенные в специальный реестр. Однако это ограничение не касается граждан РФ, если потребление электроэнергии в процессе майнинга не превышает установленные нормы.

С 5 ноября для женщин, находящихся в положении, женщин с детьми до 14 лет и мужчин, являющихся единственными родителями детей до 14 лет, будет предусмотрена возможность отсрочки отбывания наказания, если они осуждены к ограничениям свободы.

Если женщина, приговоренная к ограничению свободы, забеременеет, она имеет право обратиться в суд с просьбой о предоставлении ей отсрочки.

Законодательство устанавливает с 7 ноября постоянный государственный контроль за соблюдением правил охраны и использования особо охраняемых природных территорий. Это необходимо для предотвращения, выявления и пресечения нарушений, таких как загрязнение или разведение открытого огня. Благодаря этому инспекторы смогут оперативно реагировать на такие нарушения.

Подробнее о новых изменениях можно прочитать в материале Сиб.фм.