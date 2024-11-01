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общество

В Новосибирске рассказали о поминках усопшего, если нет даты смерти

Фото: АиФ-Новосибирск

Протоиерей Дмитрий Бабкин из Каинской епархии рассказал журналисту АиФ-Новосибирск, как поминать усопшего, если неизвестна дата его кончины.

Священнослужитель отметил, что поминание можно осуществлять в родительские общецерковные дни или в день рождения усопшего. Отец Дмитрий подчеркнул, что для Церкви важно, чтобы поминание было церковным: рекомендуется посещать храмы, служить панихиду на могиле или в храме.

Он также добавил, что конкретная дата не имеет решающего значения, так как существуют специальные дни для поминания усопших.

Ранее протоиерей объяснял, что в Церкви возможно отпевание детей до 18 лет, даже если их смерть наступила в результате самоубийства, поскольку они могут быть подвержены стороннему влиянию.

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Игорь Кириченко
Журналист

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