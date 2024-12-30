Житель Новосибирска удивил необычным способом перевозки ёлки в машине

Дерево высовывается из люка, но никому не мешает.

Жители Новосибирска отличаются не только стальным стержнем и характером, но и креативным подходом к разным жизненным ситуациям.

Не секрет что Новый год — это не только настроение, но и дополнительные атрибуты: селедка под шубой, оливье и, конечно, новогодняя ёлка.

Накануне в паблике «Новосибирск с огоньком» появился неожиданный кадр перевозки новогоднего дерева: ёлка торчала из люка, а автовладелец спокойный вез ее к себе домой.

«Ну и ну! Вот это я понимаю креатив», — отмечают интернет-пользователи.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирском Дельфинарии завелся морской Дед Мороз.