Бойцы в зоне СВО ответили на обращение детей из Новосибирска

В своем видеообращении бойцы поблагодарили юнкоров.

В преддверии Нового года пятиклассники школы № 219 записали видеопоздравление для сибиряков, которые сейчас находятся в зоне СВО.

В своем обращении они поют песню «В лесу родилась ёлочка», танцуют на сцене, говорят трогательные слова.

«Дорогие бойцы, сибиряки, офицеры нашей многонациональной страны России-матушки. Мы, учащиеся медиакласса образовательного центра «Новые грани», юнкоры Сиб.фм Group, желаем вам крепкого здоровья, тепла и счастья. Гордимся вашими успехами, силой духа, отвагой, смелостью, мужеством и добротой. Мы в вас верим, мы вас любим, мы вас ждём. Вся наша огромная школа передаёт вам привет, поздравления и пожелания скорейшей Победы, возвращения к родным и близким. Вы в наших сердцах, и пусть вас хранит Господь».

А в конце видео ученики стоят возле школы на фоне новогоднего баннера и кричат: «С Новым годом! Возвращайтесь с Победой!»

В свою очередь, бойцы также записали видеообращение для юнкоров. В нем они поблагодарили детей за поздравления, пожелали счастья, здоровья и любви в новом году.

«Мы вам обещаем, что победа будет за нами!» — сказал один из бойцов.