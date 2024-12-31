Губернатор Травников поздравил жителей Новосибирска и области с наступающим Новым годом

Глава Новосибирской области Андрей Травников поздравил жителей с наступающим праздником.

В своем видеообращении он поблагодарил сибиряков за единство и трудолюбие, отметив, что 2024 год стал временем сплочения и преодоления трудностей.

Губернатор подчеркнул, что в этом году жители региона восстанавливали города Донбасса, помогали бойцам, строили, учили, лечили и работали на благо общего улучшения жизни.

Травников пожелал, чтобы Новый год принес счастье, исполнение желаний и силы для дальнейшего развития. Под бой курантов он выразил надежду на общее желание ради будущих поколений и страны.