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общество

На трассе в Новосибирской области врачи скорой спасли собаку, которая замерзала

Фото: социальные сети / ВКонтакте

Замерзающую собаку спасли врачи из Новосибирска.

В группе «Приют Академгородка» соцсети ВКонтакте опубликовали запись о том, что бригада скорой помощи ехала за пациентом и на 40-45 километрах от Омска заметила щенка, который бежал по обочине.

Однако, когда собака увидела, что кто-то обратил на нее внимание, она начала убегать, но водитель обезопасил дорогу щенку, сообщив по рации дальнобойщикам, чтобы они на время остановились.

В результате малыша спасли и доставили в местный приют.

Напомним, что новосибирцы заплатили 140 млн рублей за поездки по Оби

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Валерия Митрохина
Журналист

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