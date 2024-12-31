На улице Ленина в Новосибирске изъяли новогодние товары у нелегальных торговцев

В Новосибирске на улице Ленина запрещают торговать новогодними шарами.

В Новосибирске на пешеходной улице Ленина изъяли шесть коробок с новогодними игрушками у продавцов, которые торговали без разрешения. Рейд провели сотрудники департамента потребительского рынка и полиции.

На нарушителей составили два протокола за торговлю в неустановленных местах. В мэрии Новосибирска сообщили о том, что проверки на улице Ленина и в других районах города будут продолжаться.

Напомним, что жители Новосибирска пожаловались на нехватку красной рыбы и селедки