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общество

На улице Ленина в Новосибирске изъяли новогодние товары у нелегальных торговцев

Фото: Telegram-канал Максима Кудрявцева

В Новосибирске на улице Ленина запрещают торговать новогодними шарами.

В Новосибирске на пешеходной улице Ленина изъяли шесть коробок с новогодними игрушками у продавцов, которые торговали без разрешения. Рейд провели сотрудники департамента потребительского рынка и полиции.

На нарушителей составили два протокола за торговлю в неустановленных местах. В мэрии Новосибирска сообщили о том, что проверки на улице Ленина и в других районах города будут продолжаться.

Напомним, что жители Новосибирска пожаловались на нехватку красной рыбы и селедки

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Валерия Митрохина
Журналист

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