В Новосибирске и области инвесторы реализовали проекты на 22 млрд рублей

В Новосибирской области по итогам девяти месяцев 2024 года инвесторы реализовали три проекта общей стоимостью 22,19 млрд рублей.

Об этом сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на министерство экономического развития.

Одним из крупных проектов стал строительств комбината по производству цельномолочной продукции мощностью 40 тонн в сутки на базе АО «Толмачевский молочный завод». В проект было инвестировано 1,19 млрд рублей.

Кроме того, в этом году в Промышленно-логистическом парке открылся Центр обработки данных, а также завершилось строительство второй очереди Транспортно-логистического центра «Сибирский» ООО «НТТ».

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