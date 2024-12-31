В Новосибирске опубликовали график работы метро в новогоднюю ночь

В пресс-службе администрации Новосибирска опубликовали график работы городского метрополитена в новогоднюю ночь. Некоторые вестибюли будут работать до двух часов ночи.

Закроются вестибюли В-II на пересечении Ленинской и Дзержинской линий, расположенные на станциях «Красный проспект» и «Сибирская», в 21:00. В 23:00 не будут работать вестибюли В-I на станциях «Октябрьская» и «Сибирская».

В 00:00 закроются вестибюли В-I на станциях «Студенческая», «Гагаринская», «Заельцовская», «Маршала Покрышкина», «Площадь Гарина-Михайловского», «Березовая роща», а также В-II на станции «Золотая Нива».

До двух часов ночи 1 января будут работать два вестибюля на станциях «Площадь Маркса», «Речной вокзал» и «Площадь Ленина».