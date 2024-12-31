В Новосибирске замкомбата «Буревестник» Борматов рассказал, как бойцы на СВО встретят Новый год

О праздновании Нового года на СВО рассказал замкомбата «Буревестник».

В Новосибирске доброволец Александр Борматов, заместитель командира отряда «Буревестник», поделился с юными корреспондентами СибФМ Group подробностями празднования Нового года на передовой.

«Стараемся что-то приготовить, друг друга поздравить. Командиры приезжают, награды вручают. Мы как одна большая дружная семья поддерживаем друг друга», — рассказал он.

Александр также отметил, что условия на фронте бывают разными: от спальных мешков до холодных землянок, но настрой у всех боевой и позитивный.

Сам же Александр Борматов надеется встретить этот Новый год дома с близкими, а сослуживцев он обязательно поздравит по телефону.

Ранее Сиб.фм публиковал эксклюзивное интервью с участием Александра Борматова, которое можно прочитать ЗДЕСЬ